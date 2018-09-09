Депутаты переносят принятие законов с одной сессии на другую: что "тормозит" нардепов

Депутатская неприкосновенность, закон о выборах, обновление состава ЦИК, закон о евробляхах – все эти вопросы перешли с прошлой, восьмой сессии, в новую – девятую, которая стартовала на этой неделе.

Они приступили к работе после каникул в полтора месяца.

После длительного отпуска даже врачи советуют браться за дела потихоньку. Наших избранников уговаривать не нужно. Они еле-еле прошли первую пленарная неделя, то там приняв о женщинах, которым теперь можно выдавать генеральские погоны и позволив вывозить дрова из украинских лесов. Что повезут в Евросоюз под тем названием – это уже другое дело.

Они расходились на каникулы после рожденного в муках решение о создании Антикоррупционного суда и под угрозой новых столкновений через так называемые евро жести. Закон о более или менее приемлемое и для бюджета, и для автовладельцев, налогообложения подержанных машин приняли только в первом чтении. И сейчас вернуться бы к нему. Но этого в Раде делать никто не спешит. Выборы на носу.

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Очевидно, по принципу "не буди лихо, пока оно тихо", пойдут и при рассмотрении изменений в избирательный кодекс. Изменить его-то обещание главных полит игроков и уже будто обязанность.

"Если будут открытые списки, то есть когда избиратель может менять фамилии в списке, то тогда власть лидеров партий становится намного меньше и тогда инвестиции в этот список со стороны соискателей этого списка будет меньше. А это значит и денег в партийной кассе будет тоже меньше" – говорит политолог.

"Если ты мажоритарщик, тебе надо аккумулировать миллион- полтора миллиона долларов на избирательную кампанию, на гречку, сахар и всего хорошее против всего плохого. То есть ему понятна эта система координат. А что такое открытые избирательные списки? Это терра инкогнита", – поясняет эксперт.

Президентские выборы должны состояться 31 марта, а парламентские -27 октября следующего года. И вопрос не только в правилах игры, но и в том, кто же будет считать и оглашать результаты выборов?

Срок полномочий двенадцати из пятнадцати членов ЦИК истек еще ... в июне 2014-го.

Выборами озабочены не только в Киеве. После убийства Захарченко прошлой неделе, в так называемой "ДНР" назначили на 11 ноября выборы нового вожака. И это тот случай, когда украинским властям лучше забыть о собственных амбициях и решить хотя бы вопрос: а стоит ли после такого решения ОРДЛО продлевать действие закона под условным названием "Об особом статусе Донбасса". Рада должна сделать это в сентябре. Кстати, в 2014-м именно такие выборы на оккупированных территориях спровоцировали эскалацию на фронте, из-за чего были сорваны первые минские переговоры. Теперь вопрос, а что будет со вторым минским протоколом. И чем Кремль будет шантажировать не только официальный Киев, но и его западных партнеров?

Ранее спикер парламента Андрей Парубий сказал, что на следующей пленарной неделе (18-21 сентября) Верховная Рада должна взяться за президентский законопроект о внесении изменений Конституции по вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Помимо этого спикер Рады рассчитывает начать рассмотрение законопроект об изменении состава ЦИК.