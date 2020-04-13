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Депутаты позволят создавать временные госпитали на случай четвертой волны COVID-19

13 апреля, 14:18

Виталий Рябошапка, Юрий Божко

Проект вводит временную норму и дает возможность создавать временные госпитали

Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня на внеочередном заседании проект изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (проект 3320). В случае его утверждения в законодательное поле будут введены понятия "самоизоляция", "обсервация" и "обсерватор". Местной власти позволят создавать временные специализированные госпитали.

Как рассказала в комментарии сайту "Сегодня" инициатор и соавтор законопроекта, народный депутат Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа"), проект вводит временную норму и дает возможность на период карантина и ограничительных мер создавать, в случае необходимости, временные госпитали.

"Украина сейчас находится в первой волне борьбы с COVID-19, однако система уже готова к возможной второй и третьей волнам. Временные госпитали – это на случай четвертой волны, худшего сценария. Наши медики прилагают все усилия, чтобы не допустить сценария некоторых стран. Но мы, законодатели, должны дать возможность полной готовности к любой ситуации", – сказала Оксана Дмитриева в комментарии сайту "Сегодня".

Также, по ее словам, этим законопроект позволяет привлекать дополнительно к оказанию медицинской помощи медицинские кадры, которые имеют сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

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"Медики сегодня находятся на передовой борьбы с пандемией. Они, к сожалению, тоже болеют. И им тоже нужна помощь", – сказала народный депутат.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию и текстовый онлайн заседания.

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Сегодня Верховная Рада депутат проект народный депутат коронавирус законопроект слуга народа

Источник: Сегодня

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