Депутаты проведут два внеочередных заседания за день: Разумков назвал причину

Верховная Рада проведет сегодня второе внеочередное заседание. Об этом сказал на Согласительном совете с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, предлагается вынести на второе внеочередное заседание проект закона №3254 о внесении изменений в госбюджет относительно обеспечения бесперебойного обеспечения военнослужащих питанием.

Он отметил, что Рада не может дополнить этим законопроектом повестку дня внеочередного заседания, поэтому предлагается вынести его на второе заседание.

"Есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций по решению Согласительного (совета) провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса – законопроекта №3254. Если будет поддержка Согласительного совета – мы сможем это сделать, Регламент нам это позволяет", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", на первом внеочередном заседании, которое запланировано на 14:00, Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров. Кроме того, депутаты рассмотрят ряд антикризисных законопроектов, в частности усилит наказание за вывоз масок и других товаров противоэпидемического назначения за границу.

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