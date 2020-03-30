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Депутаты проведут два внеочередных заседания за день: Разумков назвал причину

30 марта, 11:51

Сергей Мартынец

Депутаты дополнительно рассмотрят вопрос питания военных

Верховная Рада проведет сегодня второе внеочередное заседание. Об этом сказал на Согласительном совете с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, предлагается вынести на второе внеочередное заседание проект закона №3254 о внесении изменений в госбюджет относительно обеспечения бесперебойного обеспечения военнослужащих питанием.

Он отметил, что Рада не может дополнить этим законопроектом повестку дня внеочередного заседания, поэтому предлагается вынести его на второе заседание.

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"Есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций по решению Согласительного (совета) провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса – законопроекта №3254. Если будет поддержка Согласительного совета – мы сможем это сделать, Регламент нам это позволяет", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", на первом внеочередном заседании, которое запланировано на 14:00, Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров. Кроме того, депутаты рассмотрят ряд антикризисных законопроектов, в частности усилит наказание за вывоз масок и других товаров противоэпидемического назначения за границу.

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Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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