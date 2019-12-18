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Депутаты Рады готовят приятный сюрприз для онкобольных детей "Охматдета"

18 декабря, 12:56

Некоторые народные избранники даже грозятся отдать всю зарплату на лечение детей

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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После открытия утреннего пленарного заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что поступило предложение накануне Дня святого Николая помочь онкобольным детям в "Охматдете" и перечислить деньги на их лечение.

"Я думаю будет правильно, чтобы это не была инициатива одной политсилы. Было бы правильно перечислить в поддержку детей по одной тысяче гривен от каждого народного депутата. Я надеюсь, что все это поддержат и это поможет детям…", – сказал он – и зал встретил такое предложение бурными аплодисментами.

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В то же время из зала кто-то выступил с предложением отдать всю зарплату, на что Разумков ответил: "Кто желает… Я присоединяюсь, я с вами перечислю зарплату. Договорились". Он добавил, что желающие могут дать и более тысячи гривен.

Отметим, что народные избранники зарабатывают десятки тысяч гривен и могут себе позволить поддержать больных детей. Ранее новости "Сегодня" сообщали, сколько получают депутаты и как в Раде оценивают оклады украинцев.

В то же время Дмитрий Разумков хочет увеличения зарплат и считает, что 40 тысяч для депутата – недостаточно. Глава парламента объяснил, почему большая зарплата для депутатов – это полезно для государства.

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деньги Верховная Рада депутаты охматдет День святого Николая

Источник: Сегодня

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