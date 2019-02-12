Депутаты Рады обратились к ЕС из-за угрозы "Северного потока – 2"
Народные избранники просят незамедлительно принять меры по российскому газопроводу
Народные депутаты написали открытое письмо в Европейский парламент, Европейскую комиссию и Европейский совет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте парламента.
В письме выражается обеспокоенность относительно попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств европейского континента и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам.
Парламентарии настаивают на выполнении Западом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи 274 о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа в ЕС.
Письмо к европейцам подписали более 20 народных избранников.
Напомним, в апреле 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу по "Северному потоку – 2". Депутаты заявили о недопустимости строительства российского газопровода.
Отметим, что и США снова требуют от ЕС отказаться от "трубы" в обход Украины. Американские дипломаты в перечислили все недостатки и угрозы, которые несет с собой "Северный поток-2".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Депутаты Рады обратились к ЕС из-за угрозы "Северного потока – 2"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта
Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну
"Северный поток – 2" не рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном
Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном