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Депутаты Рады обратились к ЕС из-за угрозы "Северного потока – 2"

Вчера, 17:57

Народные избранники просят незамедлительно принять меры по российскому газопроводу

Фото: Сергей Ревера
Депутаты Рады обратились к ЕС из-за угрозы "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ec/c43/5c62ecc439a87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ec/c43/5c62ecc439a87.jpg Политика Народные избранники просят незамедлительно принять меры по российскому газопроводу

Народные депутаты написали открытое письмо в Европейский парламент, Европейскую комиссию и Европейский совет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте парламента.

В письме выражается обеспокоенность относительно попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств европейского континента и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам.

Парламентарии настаивают на выполнении Западом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи 274 о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа в ЕС.

Письмо к европейцам подписали более 20 народных избранников.

Напомним, в апреле 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу по "Северному потоку – 2". Депутаты заявили о недопустимости строительства российского газопровода.

Отметим, что и США снова требуют от ЕС отказаться от "трубы" в обход Украины. Американские дипломаты в перечислили все недостатки и угрозы, которые несет с собой "Северный поток-2".

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Тег Рада, письмо, ЕС, Северный поток 2

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