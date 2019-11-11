Депутаты рассказали, как завтра проголосуют за земельную реформу

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Земельная реформастанет топ-темой всей недели. Сегодня она вызвала много дискуссий и в парламенте. На согласительный совет пришел даже премьер. Он агитировал депутатов поддержать законопроекты, которые помогут запустить рынок сельхозугодий. В то же время многие депутаты обеспокоены отменой запрета на их продажу.

Рассмотреть законопроект, благодаря которому можно отменить мораторий на продажу сельхозугодий, депутаты собираются уже завтра.

Запрет действует в Украине почти 20 лет. И чтобы после открытия рынок был цивилизованным, подготовили целый пакет инициатив, рассказал сегодня в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это дерегулирование в земельных отношениях, это система прозрачных электронных аукционов относительно и прав на землю, и самих земельных участков. Также важен, по нашему мнению, законопроект N0858 – он регулирует определенные отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в земельных вопросах", – сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

А перед открытием рынка хотят завершить инвентаризацию и аэрофотосъемку земельных угодий. Все кадастры объединяют, и создадут цифровую модель территории Украины. Чтобы найти участки, которые сейчас неучтенные, и чтобы их никто тайком не присвоил. Кроме площади земель, внесут более точные данные и о качестве почвы.

"Можно будет прогнозировать, где происходят деградационные процессы, можно будет прогнозировать, как проходят мероприятия по консервации земель, нарушения и рекультивации земель", – сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Краснолуцкий.

Но сразу несколько фракций возмутились тем, что процедуру отмены моратория на продажу земли ускоряют. В частности, в "Батькивщине" считают, что предложенные законопроекты не помешают крупным компаниям скупить чуть ли не всю землю. И конкурировать с ними малые и средние аграрии не смогут.

"Сегодня предупредительная акция – в 13 областях 17 дорог центральных, магистральных, перекрыли аграрии. 231 совет — областной, городской, районный, приняли обращение к президенту, к правительству немедленно прекратить эту аферу", – завила народный депутат Юлия Тимошенко (фракция ВО "Батькивщина").

В то же время в профильном комитете объясняют: чтобы малые и средние фермеры могли конкурировать с другими потенциальными покупателями, для них готовят программы доступных кредитов и компенсаций. Обещают, что получить их будет легко.

"Условие достаточно простое – вы занимаетесь сельхозпроизводством и вам хотят продать землю. Отвечаете этим двум признакам, отвечаете другим стандартным требованиям законодательства – зарегистрированым в Украине, не имеете долгов перед бюджетом и банкротств – пожалуйста, подавайте заявку. Эти вещи в течение нескольких недель будут конкретизированы", – говорит народный депутат Николай Сольский (фракция партии "Слуга народа").

А с открытием рынка, говорят, спешат, чтобы начали развиваться другие, смежные, отрасли. К примеру, садоводство и выращивание ягод. Тогда поступления в бюджет значительно увеличатся. Сейчас же, мол, аграрии не хотят вкладывать деньги в развитие этого бизнеса, потому что земля им не принадлежит.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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