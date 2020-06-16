Депутаты снова урезали себе рабочий день: как будет работать Рада

Судя по всему, депутатам понравилось так работать на прошлой пленарной неделе

Верховная Рада изменила график своей работы на этой пленарной неделе, отменив два вечерних заседания во вторник и четверг. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Спикер ВР Дмитрий Разумков напомнил, что вчера на Согласительном совете прозвучало соответствующее предложение от представителей депутатских фракций и групп, чтобы работать по тому же графику, что и на прошлой пленарной неделе.

Таким образом, сегодня депутаты работают до 15:00 и отменено вечернее заседание. Также выделили себе получасовой перерыв с 12:00 до 12:30. Такой же график будет и в четверг.

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Отметим, что в обычном режиме работы у депутатов по вторникам и четвергам вечерние заседания с 16:00 до 18:00.

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В среду депутаты будут работать только до 14:00, а в пятницу – до 13:00.

Как сообщали новости "Сегодня", Разумков рассказал, когда Рада возьмется за Программу Кабмина и закон о референдуме. В парламент уже поступила доработанный документ правительства, а президент ждет принятия закона о всеукраинском референдуме.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, когда Рада назначит министра защиты окружающей среды. В тот же день также может быть назначен еще один министр.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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