Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости политики

Депутаты снова урезали себе рабочий день: как будет работать Рада

16 июня, 11:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судя по всему, депутатам понравилось так работать на прошлой пленарной неделе

Верховная Рада изменила график своей работы на этой пленарной неделе, отменив два вечерних заседания во вторник и четверг. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Спикер ВР Дмитрий Разумков напомнил, что вчера на Согласительном совете прозвучало соответствующее предложение от представителей депутатских фракций и групп, чтобы работать по тому же графику, что и на прошлой пленарной неделе.

Таким образом, сегодня депутаты работают до 15:00 и отменено вечернее заседание. Также выделили себе получасовой перерыв с 12:00 до 12:30. Такой же график будет и в четверг.

Реклама

Отметим, что в обычном режиме работы у депутатов по вторникам и четвергам вечерние заседания с 16:00 до 18:00.

В тренде
Умер отец Петра Порошенко

В среду депутаты будут работать только до 14:00, а в пятницу – до 13:00.

Как сообщали новости "Сегодня", Разумков рассказал, когда Рада возьмется за Программу Кабмина и закон о референдуме. В парламент уже поступила доработанный документ правительства, а президент ждет принятия закона о всеукраинском референдуме.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, когда Рада назначит министра защиты окружающей среды. В тот же день также может быть назначен еще один министр.

Реклама

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфире
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфиреПолитика
"Единый кандидат от украинских сил": Тимошенко поддержит Ляшко на выборахПолитика
Умер 34-летний глава Деснянской РГА
Умер 34-летний глава Деснянской РГАВласть
У Лаврова отреагировали на
У Лаврова отреагировали на "поздравление" от контрразведчиков СБУПолитика
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагноз
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагнозПолитика
Кабмин готов ужесточить карантин в Украине: документ уже разрабатывается
Кабмин готов ужесточить карантин в Украине: документ уже разрабатываетсяПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять