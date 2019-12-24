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Депутаты стали меньше ходить в Раду: появились данные за декабрь

24 декабря, 12:20

Причины отсутствия депутатов не уточняются, но «прогулов» было много

/ Фото: Верховная Рада

Декабрьские пленарные заседания Верховная Рада закончила с драками и скандалами. В то же время в этом месяце было достаточно много пропусков у депутатов – все заседания в декабре посетили лишь чуть больше половины народных избранников.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

В декабре было 14 пленарных заседаний и из 423 народных депутатов только 240 человек посетили их все. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов – 9 и менее заседаний.

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Если смотреть по фракциям, то самая высокая посещаемость была у "Слуги народа" – на всех заседаниях были зарегистрированы 82%, от "Европейской солидарности" – 75% и столько же депутатов "Голоса". Ниже всего была посещаемость у "Батькивщины" – 60% от всех депутатов фракции.

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Фото: коллаж "Сегодня"

"По сравнению с ноябрем количество депутатов-прогульщиков несколько возросла. Если в ноябре все пленарные заседания Верховной Рады посетили 299 депутатов, то в декабре – только 240. При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. В частности, был принят Избирательный Кодекс, были внесены законодательные изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и о противодействии отмыванию средств", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также мы писали, что три депутата месяц не голосовали в Раде. В то же время только два депутата на весь парламент участвовали в 100% голосований в декабре.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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