Депутаты требуют прикрыть коррупционные схемы в энергетике

Эксперты энергетической отрасли и целый ряд политиков заявляют о схеме наживы, которую, по их словам, внедрили в Украине чиновники высшего должностного уровня. Об этом сообщают новости "Сегодня" на телеканале "Украина". По данным специалистов, подставные компании покупали электроэнергию в "Киевтеплоэнерго" дешевле, а продавали ее госкомпании "Укрзализныця" значительно дороже, таким образом зарабатывая. На каждом проданном киловатте, мол, получали 38 копеек.

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В месяц выходило плюс 100 млн грн, практически, как говорят наблюдатели, "из воздуха". Тогда как государственный бюджет терял эти же деньги, утверждают эксперты. Схема, которую прозвали "Золотым ключиком", как следует из заявлений политиков, очень проста: купить дешевле, продать дороже.

"На каждом киловатте организаторы этой схемы зарабатывают 38 копеек", – заявляет народный депутат Украины (фракция партии "Европейская Солидарность") Алексей Гончаренко.

Народный депутат утверждает – речь идет о коррупционной схеме.

"Там фигурирует такой господин Притыка, он является владельцем одной из этих фирм-"прокладок", которая вклинилась между коммунальным предприятием и государственным. Ходят слухи, что к этому имеет отношение господин Герус, как председатель комитета по вопросам энергетики, и господин Коваленко, который является членом Национальной комиссии", – говорит Алексей Гончаренко.

Политик не обвинил коллегу-депутата, наоборот – предложил расследовать схему вместе. Но три недели, по словам Алексея Гончаренка, тот игнорирует предложение. Хотя, по данным СМИ, является одним из самых богатых "слуг народа". Разобраться, куда делись деньги, – решили другие депутаты. Инициировали создание следственной комиссии.

"Комиссия при Верховной Раде будет рассматривать все схемы. Это также касается и тарифов на коммунальные платежи, деятельность посреднических фирм, созданных при участии топ-чиновников, которые сегодня охватили различные сектора промышленности и зарабатывают на этом", – заявляет народный депутат Украины (фракция "ВО "Батькивщина") Михаил Волынец.

Но решение – за монобольшинством. Без согласия однопартийцев Андрея Геруса расследования не будет, говорят политик. Нажмут ли депутаты зеленые кнопки, или же закроют глаза, и голосов на создание следственной комиссии не дадут, – пока неизвестно.

"Пока временная следственная комиссия будет создана, если она будет создана… то национальная комиссия продолжает искажать рынок и способствовать тому, что каждый месяц там миллиарды зарабатывают", – подчеркивает народный депутат Алексей Кучеренко.

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Набивать карманы за счет украинцев, да еще будучи на службе у народа, дело – серьезное и уголовное, отмечают депутаты.

"Здесь все признаки государственной измены. Поэтому и наказание за государственную измену – это серьезная статья – от десяти и более лет. За незаконное обогащение во власти тоже серьезная статья – пять, шесть, сем лет и больше. Но это будет решать суд, и дело должно оказаться в суде", – говорит народный депутат Украины (фракция партии "ВО "Батькивщина") Валентин Наливайченко.

Но, пока дело расследуют, государство уже потеряла 321 млн грн, утверждают специалисты. За эти деньги можно было отремонтировать 16 км дорог, закупить 606 аппаратов искусственной вентиляции легких или приобрести 320 пассажирских вагонов, подсчитали эксперты.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявляла о том, что энергетическая стабильность является вопросом национальной безопасности Украины.

Также мы писали о том, что Минэнерго призывает регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

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