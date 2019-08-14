Депутаты утвердили план действий к первому заседанию Рады

Подготовительная группа разделена на две подгруппы, на которых возложили особые обязанности

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

К первому заседанию новой Верховной Рады подготовительная группа из новоизбранных депутатов утвердила график своей работы: на повестке еще будут вопросы состава и структуры парламентских комитетов, а также организацию торжественного заседания парламента IX созыва.

По словам главы подготовительной группы, лидера партии "Слуга народа" Дмитрий Разумкова, одна из подгрупп рассмотрит предложения о количестве комитетов, их названиях, а также предметах ведения. А вторая займется вопросами организационными к торжественному заседанию Верховной Рады – присяга новоизбранных депутатов, перечень гостей, размещение депутатов в сессионном зале.

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"Это будет проект решения, и он будет приниматься на заседании Верховной рады IX созыва", — сказал он, говоря об обсуждении ситуации с комитетами.

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Если подгруппы соберутся сегодня, то общая подготовительная депутатская группа проведет свое заседание 15 августа в 16:00. Также договорено, что партии, которые прошли в новую Раду, до 19 августа внесут предложения по комитетам, а рассмотрены они будут 20 августа в 12:00. Отметим, что в партии "Голос" на днях уже озвучили предложения по комитетам.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего заседания подготовительной группы Дмитрий Разумков рассказал, какой комитет должен заниматься Донбассом. Он считает, что для этого не нужно создавать отдельный комитет.

Напомним, 9 августа в парламенте состоялось первое заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами. Читайте подробней, о чем договорились в Раде.

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