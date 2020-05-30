Депутаты вернутся к пленарной работе 2 июня: что рассмотрят

Верховная Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет – все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиком – отрицательные", – написала она на своей страничке в Facebook в субботу вечером.

Реклама

По словам Кравчук, неделю народные избранники начнут с рассмотрения Программы правительства.

"Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", - отметила она.

Также в повестке дня на неделю, по словам главы фракции "Слуга народа", голосования во втором чтении законопроекта о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета – про облачные услуги, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

"Также в планах голосования во втором чтении законопроект из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. населения (сейчас – 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и много другого – в первом чтении", – добавила она.

Реклама

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что в работу Верховной Рады, которая готовится к пленарным заседаниям, могут быть внесены изменения из-за заболевания нескольких народных депутатов коронавирусом.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил информацию о том, что во фракции "Слуга народа" заболел коронавирусом один из депутатов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама