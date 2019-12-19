Депутаты возьмутся за Избирательный кодекс и "воров в законе"

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Сегодня у депутатов будет насыщенный рабочий день – на повестке ряд важных законопроектов. Среди них: Избирательный кодекс с предложениями президента, отсрочка штрафов "евробляхерам", президентский законопроект о "ворах в законе", ряд законопроектов по игорному бизнесу.

Так, во втором чтении планируется к рассмотрению законопроект №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481. Таким образом, Рада попытается отсрочить штрафы за нарушение ввоза "евроблях".

Далее на повторное рассмотрение будет вынесен Избирательный кодекс с предложениями президента, который отложили в прошлый раз. В Раде отмечали, что работавшая над законопроектом рабочая группа пришла к соглашению между всеми участниками процесса.

Реклама

Потом депутаты займутся недавно поданным Владимиром Зеленским в Раду законопроект о "ворах в законе", который предполагается их уголовную ответственности за совершение преступления, и даже за то, если лицо будет находиться в статусе "законника" (№2513).

Также Рада рассмотрит девять законопроектов о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Кроме того, депутаты попытаются возобновить деятельность "Черноморнефтегаза" (№2432), возьмутся за временные следственные комиссии ВР (по импичменту президента) с предложениями главы государства (№0979). Во втором чтении законопроект №2148 о внесении изменений в законодательство относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 декабря был принят закон, который позволяет задерживать депутатов без согласия Рады. Однако в данном документе огромный резонанс вызвала норма, согласно которой депутаты не несут юридической ответственности за свою депутатскую деятельность. Как говорят эксперты и политики, это, по сути, возвращается неприкосновенность.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама