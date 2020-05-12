Депутаты возвращаются под купол Рады: когда заработает парламент

Если депутаты Верховной Рады поддержат соответствующую инициативу, то на следующей неделе украинский парламент возобновит традиционные пленарные заседания, остановленные из-за эпидемии COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" 12 мая сообщила народный депутат Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

"Возвращение с 18 мая означает, что следующая неделя будет пленарная, если мы примем это решение. Пленарные заседания начнутся с 19 мая", – сказала она.

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Очередное пленарное заседание будет посвящено "часу вопросов к правительству", отметила Пидласа. По ее словам, нардепы надеются получить ответы на актуальные вопросы.

"Есть очень много вопросов по вакантным должностям в некоторых министерствах: почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?" - отметила народная избранница.

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Напомним, что из-за объявленного в Украине карантина, в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, Рада работает в режиме комитетов. При этом по мере необходимости созывались внеочередные пленарные заседания.

Стоит отметить, что 5 мая глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления о прекращении карантина для народных депутатов и организации работы парламента уже с 18 мая. Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы его поддержал.

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Также смотрите видеосюжет о том, как украинцы относятся к продолжению карантина до 22 мая:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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