Депутаты высказались о новой судебной реформе

Законопроект, в котором идет речь о сокращении судей и зарплат в Верховном Суде, вызвал жаркие споры

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Новая судебная реформа сегодня захватила все внимание депутатов. Она станет пятой за время независимости. И законопроект снова поступил от президента. Одно из основных изменений – сокращение на половину штата Верховного суда – с 200 до 100 судей. Эта норма сразу вызвала возмущение нескольких фракций.

"Будут безумные нагрузки, и люди будут годами ждать окончательного решения дел в Верховном суде". – опасается народный депутат Сергей Алексеев (фракция партии "Европейская Солидарность").

Такого же мнения и председатель Верховного суда, которая была в парламенте.

"Четыре миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды. Тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только нагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы", – говорит председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская.

Такое сокращение, считают в "Батькивщине" и "Голосе", может привести к вмешательству в работу судей и контролю над ними.

"Вмешательство в деятельность судебной ветви власти парламентом недопустимо. Об этом четко написано в письме посла Европейского Союза в Украине. Об этом четко указано в письме, который опубликован на сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы", – говорит народный депутат Олег Макаров (фракция партии "Голос").

"Этот законопроект противоречит всем предыдущим выводам Венецианской комиссии. И что будем делать? Будем извиняться, вносить изменения?", – спрашивает народный депутат Сергей Власенко (фракция партии "ВО" Батькивщина").

Меньше судей, но меньше и дел. По такому принципу предлагают разгрузить самую высокую правовую инстанцию во фракции большинства. Мол, сейчас качество работы судей не соответствует их количеству.

"Чтобы в Верховный суд поступали не все дела, которые сейчас туда поступают, потому что таким образом парализуется его работа. Большая часть дел должна будет оставаться на более низком уровне, в судах первой инстанции, и тому подобное", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Вместе с разгрузкой хотят уменьшить и оклады в Верховном Суде – со 144 тысяч до 105 тысяч гривен.

"Можем видеть некоторых судей, которые просто не вылезают из конференций, встреч, с марафонов, которые по всему миру проводятся. И мы, когда соотносим с той заработной платой и той функцией основной – правосудие, которая на них возлагается, у народа возникает определенный когнитивный диссонанс", – заявляет представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.

Многие депутаты сокращение окладов считают недопустимым. Мол, это может усугубить коррупцию. Однако в комитете по вопросам правосудия уверяют: вместе с премиями и доплатами судьи получают такие зарплаты, что после сокращений слишком бедными не станут.

"Средняя зарплата судьи Верховного суда, как нам сообщила председатель Верхового Суда, от 250 тыс. до 350 тыс. гривен. Зарплата судьи должна быть высокая, однозначно, но она должна быть адекватной зарплате остального населения, проживающего так же в этой стране", – говорит народный депутат Ирина Венедиктова (фракция партии "Слуга народа").

За несколько часов дискуссий депутаты рассмотрели меньше 200 поправок к законопроекту. Всего их – 330. Поэтому дальнейшую судьбу судейской реформы будут решать уже завтра.

Между тем, в Совете Европы обеспокоены из-за законодательных предложений по проведению судебной реформы в Украине, которые могут ограничить независимость судопроизводства. Об этом говорится в письме от 1 октября генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко

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