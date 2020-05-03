Десятки депутатов Рады могут лишить выплат из-за прогулов: списох

Депутатам, которые пропускают 30% голосований, не возмещаются расходы на депутатскую деятельность

Ранее мы писали, как депутаты ходили в Верховн6ую Раду в начале карантина. В апреле посещаемость немного улучшилась, но "прогульщиков" тоже было достаточно. В результате 60 депутатов не получат выплаты за апрель, поскольку пропустили треть голосований.

Об этом сообщает "ОПОРА".

Напомним, согласно недавно измененному законодательству, теперь посещаемость депутатов измеряется не их присутствием в стенах парламента, а участием в голосованиях в сессионном зале. Даже если депутат находится в здании Рады, но он не принимал участия в голосовании – считается, что его не было на заседании.

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Кроме того, депутатам, которые пропускают 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Решение будет принимать Регламентный комитет.

По данным "ОПОРЫ", в апреле 60 депутатов пропустили 30% голосований в парламенте, значит выплаты им не "светят".

В то же время 100% голосований пропустили ряд депутатов, в частности Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Андрей Холодов ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность"), Вадим Столар (ОПЗЖ), Олег Макаров ("Голос"), Виктор Балога ("За будущее").

Как сообщали новости "Сегодня", еще до карантина, в феврале, лишь два депутата приняли участие во всех голосованиях. Наиболее активно голосовали депутаты "Слуги народа" и "Голоса" – в среднем один депутат присоединился к 80% голосований, а также "Европейской солидарности", которые приняли участие в 72% голосований.

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