Детективы НАБУ пришли с обыском в Шевченковский суд Киева

Сегодня, 19:08

В Суди пришли с обыском. Фото: пресс-служба НАБУ
В Суди пришли с обыском. Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Указанное следственное действие было осуществлено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Постановлением следственного судьи Соломенского райсуда было, в частности, дано разрешение на поиск и изъятие определенных документов", – говорится в сообщении.

В суде заявили, что в ходе обыска детективы НАБУ изъяли вещи, разрешения на поиск и изъятие которых в постановлении следственного судьи предусмотрено не было.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник отчитался об итогах работы своего ведомства. По его словам, благодаря работе детективов НАБУ, государству удалось вернуть миллионы и предотвратить миллиардные хищения.

"За два года НАБУ разоблачило более 300 человек, относительно 173 человек дела переданы в суд. За последние полгода НАБУ направило в суд дело относительно председателя ГФС, а также ряда руководителей больших государственных предприятий. С момента начала расследований благодаря работе детективов государству возмещен ущерб на сумму более 250 миллионов гривен, из них 117 миллионов – в 2017 году. За два года расследований удалось предупредить хищение почти двух миллиардов гривен, из которых около 1,5 миллиарда в сфере энергетики. Сейчас в процессе конфискации находится еще почти 680 миллионов гривен", – рассказал Сытник.

Главный антикоррупционер подчеркнул, что без создания Специализированного антикорупционного суда работа НАБУ И САП не имеет смысла.
суд, обыск, НАБУ

Вы сейчас просматриваете новость "Детективы НАБУ пришли с обыском в Шевченковский суд Киева". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Артем Сытник. Фото: nabu.gov.ua

Когда будет создан Антикоррупционный суд, если Рада примет закон: Сытник очертил сроки

Сегодня, 12:04

Глава НАБУ указал на одно важное условие для существования Антикоррупционного суда

Политика

Геннадий Труханов. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

НАБУ и САП хотят отстранить Труханова с поста мэра

19 Февраля, 13:54

Ходатайство детектива уже согласовал прокурор
Загрузка...

Политика

Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Фото: odessit.ua

Заместителя Туханова тоже отпустили на поруки нардепов

15 Февраля, 19:52

Суд избрал меру пресечения фигуранту дела, по которому проходит мэр Одессы, – Петру Загодиренко в виде содержания плод стражей с правом залога в сумме 5,2 млн грн

Политика

Дмитрий Голубов. Фото: odessamedia.net

Депутат от БПП взял на поруки Труханова: появилась реакция фракции

15 Февраля, 18:21

Каждый народный избранник вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам

Происшествия

Здание Соломенского райсуда

В Киеве возле райсуда подстрелили полицейского

15 Февраля, 15:22

Мужчину с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу  

Политика

Геннадий Труханов. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Суд по Труханову: под зданием суда вспыхивают стычки

15 Февраля, 15:14

Драка завязалась между представителями Нацдружин и полицейскими

Одесса

Фото из открытых источников

Арест или огромный залог: суд в Киеве решает судьбу Труханова

15 Февраля, 11:32

Защита одесского градоначальника добилась удовлетворения своего ходатайства

Политика

pixabay.com

Мера пресечения для Труханова: в НАБУ назвали дату заседания суда

14 Февраля, 23:29

15 февраля Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы

Политика

фото из открытых источников

Прокурор рассказал, почему Труханова не привезли в суд

15 Февраля, 01:48

Конвоированием подозреваемого Труханова в суд должно заниматься Управление спецопераций НАБУ

Одесса

Командировка. Мэру Одессы пришлось отложить дела в Чехии. Фото: omr.gov.ua

Резонанс: все подробности задержания мэра Одессы

14 Февраля, 20:27

Геннадия Труханова и его зама задержали по делу о покупке завода "Краян" для "Евромэрии"
Загрузка...