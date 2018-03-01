Детективы НАБУ пришли с обыском в Шевченковский суд Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Указанное следственное действие было осуществлено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Постановлением следственного судьи Соломенского райсуда было, в частности, дано разрешение на поиск и изъятие определенных документов", – говорится в сообщении.

В суде заявили, что в ходе обыска детективы НАБУ изъяли вещи, разрешения на поиск и изъятие которых в постановлении следственного судьи предусмотрено не было.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник отчитался об итогах работы своего ведомства. По его словам, благодаря работе детективов НАБУ, государству удалось вернуть миллионы и предотвратить миллиардные хищения.

"За два года НАБУ разоблачило более 300 человек, относительно 173 человек дела переданы в суд. За последние полгода НАБУ направило в суд дело относительно председателя ГФС, а также ряда руководителей больших государственных предприятий. С момента начала расследований благодаря работе детективов государству возмещен ущерб на сумму более 250 миллионов гривен, из них 117 миллионов – в 2017 году. За два года расследований удалось предупредить хищение почти двух миллиардов гривен, из которых около 1,5 миллиарда в сфере энергетики. Сейчас в процессе конфискации находится еще почти 680 миллионов гривен", – рассказал Сытник.

Главный антикоррупционер подчеркнул, что без создания Специализированного антикорупционного суда работа НАБУ И САП не имеет смысла.