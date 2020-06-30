"Дети низкого качества": Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениями

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая попала в скандал после заявления о том, что некоторые украинцы заводят "детей очень низкого качества", утверждает, что против нее ведется информационная кампания. Об этом политик заявила во время выступления в парламенте.

"Информационная кампания, которую развернули против меня, является аморальной и абсурдной. Термин – "качество детей" – не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами ... Термин не мой, а использовался Гери Беккером – нобелевским лауреатом... Все дети прекрасны, божий дар... Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не убедит меня в обратном", - заявила она.

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По словам Третьяковой, информационная кампания "свидетельствует об одном – наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей".

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Также происходящее Третьякова связывает со своим участием в переговорах по Донбассу.

"Недавно я как представитель Украины вошла в гуманитарную группу трехсторонней контактной группы в Минске... Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция...", – заявила нардеп.

Видео: "Слуга народа"

Напомним ранее в ходе онлайн-конференции, рассуждая о материальной помощи необеспеченным слоям населения, Третьякова отметила, что некоторые люди заводят ребенка исключительно ради получения государственных денег.

"Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они также садятся на общественные деньги", - сказала она.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

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Ее слова вызвали волну возмущения со стороны общественности. На скандал уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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