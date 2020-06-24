"Дети очень низкого качества": депутат оскандалилась заявлением о безработных

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов народный депутат Галина Третьякова оказалась в эпицентре скандала после заявления о том, что некоторые украинцы заводят "детей очень низкого качества".

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Эти слова были произнесены в ходе онлайн конференции, оригинал которой опубликовала сама нардеп на своей странице в Facebook.

Рассуждая о материальной помощи необеспеченным слоям населения, Третьякова отметила, что некоторые люди заводят ребенка исключительно ради получения государственных денег.

"Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, которые приводят к тому что они также садятся на общественные деньги", - сказала она.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

Третьякова также навела пример Великобритании, где предлагали в обмен на государственную помощь стерилизовать ее получателей, а также опыт Сингапура, где Ли Куан Ю якобы "стерилизовал женщин у которых не было высшего образования".

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"Очень жестокими методами, ну я бы сказала даже такими садистскими выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Песню петь нужно тому, кто каждый день становится на защиту своей родины, на защиту своего дома, на то чтобы кормить своих иждивенцев", - рассказала она.

Добавим, что после множества комментариев, которые появились в сети, на странице депутата появился пост, озаглавленный коротко: "Першоджерело", где депутат выложила полную запись своего выступления, в том числе и со скандальным высказыванием. Общая продолжительность этого видео – более двух часов.

Между тем, Федерация профсоюзов Украины обратилась к спикеру Верховной Рады с требованием отозвать Третьякову с должности главы комитета из-за ее "антисоциальной и антигуманной позиции".

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Пользователи Сети также не остались безучастны и жестко отреагировали на слова депутата.

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Напомним, в 2019 году Третьякова с трибуны Верховной Рады поздравила всех с Днем инвалидов.

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