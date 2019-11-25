Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП: что известно об аварии и состоянии пострадавших

24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию. ДТП случилось на Одесской трассе в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы – около 13 часов 24 ноября легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник.

Помимо чиновника, в автомобиле находились также двое его детей – старший сын, 19-летний Тимофей и младший Елисей 2009 года рождения.

По данным основателя сайта dtp.kiev.ua Владислава Антонова, чиновник проехал на красный свет светофора и в его машине не было детских автокресел.

В свою очередь, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в аварии пострадали два водителя и двое пассажиров Toyota.

К сожалению, подтвердились худшие опасения: Николай Кулеба и его сын оказались в реанимации. По словам Владислава Антонова, после столкновения легковушки Кулебы с микроавтобусом на перекрестке в Чабанах, чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омбудсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости и ушиб грудной клетки.

Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) также серьезно травмированы.

У младшего – 10-летнего Елисея, перелом тазовой кости и травмы брюшной полости. Старший сын Тимофей поступил в реанимацию в очень тяжелом состоянии, у него ушиб мозга.

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Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ссылаясь на друга Кулебы, пользователь Дмитрий Живило утверждает, что омбудсмен "живой и в сознании". Также он уточнил травмы, которые получил Елисей.

"У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", – пишет Живило.

Что касается водителя микроавтобуса, он был госпитализирован в Киево-Святошинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

По факту дорожной аварии с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – говорится в заявлении.

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Стоит отметить, что по уголовной статье, по которой открыто уголовное производство, предусматривается наказание от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

Сам Кулеба поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.Такое сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями... Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал Кулеба.

Он добавил, что на вопросы ответит позже, и поблагодарил за понимание.

Николай Кулеба с сыном. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе.Ему 47 лет, начинал карьеру на столичном заводе Артема слесарем-инструментальщиком. После окончания Киевского института народного хозяйства работал в ряде коммерческих структур, после чего перешел на госслужбу.

Первая должность в государственном секторе – руководитель Службы по делам детей при Киевской горадминистрации, которой Кулеба руководил восемь лет, с 2006 по 2014-й.

В 2002 году Кулеба возглавил основанную им годом ранее благотворительную организацию "Открытое сердце", которая открыла сеть центров по реабилитации детей улицы. А с 2006 года он руководит международной благотворительной организацией "Служба спасения детей".

Должность детского омбудсмена он занял еще в декабре 2014 года согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко. 19 мая он уволил Николая Кулебу, но 1 июня новый президент Владимир Зеленский его переназначил.

Вместе с женой Натальей воспитывает четырех детей.

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