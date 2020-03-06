Девелопер и глава инвесткомпании: что известно о новом министре региональной политики Алексее Чернышове

4 марта стало известно, что новым министром региональной политики Украины вместо Дениса Шмыгаля, который был назначен премьер-министром Украины, стал Алексей Чернышов.

Родился 4 сентября 1977 года в Харькове. Получил два высших образования. В 1999 году — в Харьковском гуманитарном университете по специальности "Экономика предприятия" и в 2002 году — по специальности "Правоведение" в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Фото: president.gov.ua

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В 1998 году начал карьеру в инновационной IT-отрасли — в компании, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса как дочерняя структура немецкого Telesens AG. В начале "нулевых" занялся коммерческой недвижимостью и девелопментом.

В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с международными финансовыми организациями. В 2017 году компания приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group.

В октябре 2019-го президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. В этой должности Чернышов, в частности, заявил в феврале 2020-го, что аэропорт в Белой Церкви получит статус международного и будет обслуживать лоукостеры.

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"Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукостеры. Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании", – сказал чиновник.

По его словам, также планировалось открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем – строительство пассажирского и грузового терминалов.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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