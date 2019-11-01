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Девять депутатов Рады хотят взять Дубневича на поруки

1 ноября, 14:52

Рада разрешила задержать подозреваемого, но он может остаться на свободе

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича, с которого Верховная Рада сняла неприкосновенность. Ряд депутатов изъявили желание взять коллегу на поруки.

Так, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в своем ходатайстве просит суд арестовать нардепа с возможностью выйти под залог в 93 млн гривен. Отметим, что именно такая сумма ущерба государству, которую вменяют Дубневичу в рамках уголовного производства.

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На заседание суда пришли коллеги подозреваемого. Девять депутатов Рады, среди которых Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе, хотят взять Дубневича на поруки.

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Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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суд депутаты поруки Ярослав Дубневич

Источник: УНИАН

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