Девять депутатов Рады хотят взять Дубневича на поруки

Рада разрешила задержать подозреваемого, но он может остаться на свободе

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича, с которого Верховная Рада сняла неприкосновенность. Ряд депутатов изъявили желание взять коллегу на поруки.

Так, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в своем ходатайстве просит суд арестовать нардепа с возможностью выйти под залог в 93 млн гривен. Отметим, что именно такая сумма ущерба государству, которую вменяют Дубневичу в рамках уголовного производства.

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На заседание суда пришли коллеги подозреваемого. Девять депутатов Рады, среди которых Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе, хотят взять Дубневича на поруки.

Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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