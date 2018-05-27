Действия Венгрии недопустимы: в НАТО сделали громкое заявление в поддержку Украины

Сегодня, 12:14

Действия Будапешта в отношении Киева выглядят странно с политической точки зрения, отметил канадский делегат в Альянсе

Фото: nato.int
Фото: nato.int

Венгрию призывают перестать блокировать встречу НАТО – Украина из-за скандала вокруг языкового закона, так как представитель Альянса лично убедился – проблем у нацменьшинств в Украине с изучением родного языка нет.

С таким заявлением выступили представители Литвы и Канады на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает Укринформ.

Литовский делегат призвала Венгрию не использовать НАТО как инструмент в конфликте с Украиной.

"Одна из стран Вышеградской группы пытаетесь использовать НАТО как инструмент для блокирования встречи НАТО-Украина. Это недопустимо и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент развязывания проблем между Украиной и Венгрией",- заявила представитель Литвы.

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В то же время канадский делегат отметил отсутствие проблем у нацменьшинств в Украине. По его словам, он сам посещал такие школы в Украине и констатировал, что Украина уважает право изучения родных языков, а новый закон об образовании – это пропаганда Украиной родного языка, как это делается во всех странах.

"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит очень проблематично и странно с политической точки зрения",- констатировал делегат ПА НАТО от Канады.

Несмотря на недавнее предложение Венгрии к НАТО пересмотреть политику в отношении Украины, сейчас венгерский делегат говорит, что Будапешт якобы всегда солидарен с Киев и Альянсом.

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"Венгрия всегда солидаризировалась с Украиной, и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и осуждает нелегальную аннексию Крыма со стороны России",- подчеркнул депутат венгерского парламента и добавил, что языковый закон Украины якобы создает проблемы ля венгерского нацменьшинства.

Более детально о конфликте Киева и Венгрии читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".

На днях в МИД отреагировали на антиукраинские инициативы Венгрии в НАТО. Украинские дипломаты сообщили, что политика Альянса по отношению к Украине не меняется.

Эти слова подтвердил один из чиновников НАТО, заявив, что союзники не планируют прекращать поддержку Украины, несмотря на требования Венгрии.
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