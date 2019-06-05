Диалог с НАТО и новый транш: что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского

В Брюсселе украинского президента назвали "новым другом" Евросоюза

Фото: AFP.

Во вторник, 4 июня президент Владимир Зеленский прилетел в Брюссель с первым зарубежным визитом, где были запланированы встречи украинского лидера с руководством Европейского Союза и НАТО. Зеленский озвучил главную тему на переговорах на своей странице в Facebook: обсуждение российской агрессии и давления на Москву.





"Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл (5-летний мальчик, убитый пьяными полицейскими в Переяславе-Хмельницком – Ред.). И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев – 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим", – написал Зеленский.

Продолжаем держать курс на Альянс

Первую встречу в Брюсселе Зеленский провел с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. "У меня есть новый друг" , – отметил еврочиновник по результатам встречи.

"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль Европейского Союза в сдерживании российской агрессии", – говорилось в сообщении Администрации украинского президента в Twitter.

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При встрече они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает ли европейский чиновник по экс-президенту Украины Петру Порошенко, на что тот ответил: "Я имею нового друга". В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

На следующей встрече, уже с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и назвал условия.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — сказал он.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в Альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", — отметил он.

Несмотря на то, что президент признал: сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам Североатлантического альянса, Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО. Реальная реализация положений закона Украины о национальной безопасности является одним из моих первоочередных заданий – реформа СБУ, реформа разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", – заявил Зеленский.

Также украинский президент подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на членство в НАТО и Европейском Союзе.

"Стратегический курс Украины направлен на обретение полноценного членства в ЕС и НАТО", — сказал он после переговоров в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Зеленский поблагодарил его за "политическую и военную поддержку, которую Украина получает от альянса и его отдельных членов.

Освободить Донбасс мирным путем

Следом Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", — сказал Столтенберг на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Также президент Украины заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, в районе которого действует единственный пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

"Что касается определенных шагов в „Минске", я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".

"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", — подчеркнул он.

Тема непростой ситуации на востоке Украины была продолжена во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

"Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами", – заявил он и отметив важность продолжения и усиления санкционной политики Евросоюза в отношении РФ.

Зеленский поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных агрессией РФ на Донбассе.

Также Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе и с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Владимир Зеленский сейчас встречается с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Обсуждают план реформ в Украине, разрешение ситуации на Донбассе, включая возможность введения ограничительных мер против лиц, причастных к незаконному предоставлению российского гражданства украинцам, проживающих на временно оккупированных районах Донбасса", – написала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в Facebook.

Встретился с премьером Грузии и президентом Польши

Другой важной встречей в Брюсселе стала встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский подчеркнул важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительства газопровода "Северный поток-2".

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", – заявил глава украинского государства на совместном брифинге с президентом Польской республики.

Также Зеленский отметил, что нацелен на восприятие процесса примирения и недопущение доминирования сложных вопросов истории в отношениях с Польшей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", – сказал он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сообщил президент Польши Анджей Дуда. Также Дуда на встрече с Зеленским заверил его в поддержке Варшавой Киева.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".

"Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", – сказал глава украинского государства.

Также Зеленский встретился с премьером ГрузииМамукой Бахтадзе и намекнул, что может посетить эту страну .

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", – сказал Зеленский и отметил, что обсудил с ним ситуацию в Грузии и Украине, а также затронул вопросы двухстороннего сотрудничества.

Отвечая на вопрос журналистом, собирается ли он с визитом в Грузию, Зеленский ответил: "Почему бы и нет. Грузия очень хорошая страна", добавив, что ранее уже посещал ее.

Отметим, как рассказывала журналистам пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, украинская делегация вместе с Зеленским поселилась в одном отеле с Бахтадзе.

Новому траншу быть

Не остались в стороне и вопросы выделения Европейским союзом второго транша макроэкономической помощи Украине. 4 июня в рамках рабочего визита в институции ЕС и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Так, Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине 500 млн евро после выполнения Киевом соответствующих требований. Но есть нюанс.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", – говорится в сообщении.

Президент Украины заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В связи с этим европейская сторона была проинформирована о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.

В целом,в Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленскими заверили в дальнейшей поддержке Украины.

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