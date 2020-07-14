Диджитализация и магниты: Зеленскому рассказали, как в Украине будут развивать туризм

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поставил задачу президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Детали дорожной карты рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Стратегическими задачами (дорожной карты. – Ред.) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", – сказал он.

Министр упомянул и об инициативе президента "Туристические магниты", которую активно разрабатывает каждая область.

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"В частности – "Большая стройка" самых главных "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", – отметил Александр Ткаченко.

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Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию #МандруйУкраиною. Совместно с Офисом президента проведено два рекламно-информационных тура Одесской и Херсонской областями. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии. Президент подчеркнул, что либерализацию нужно провести как можно быстрее.

"Безусловно, есть уже большой перечень поручений президента, касающихся тех или иных направлений, входящих в мою компетенцию. И для меня крайне важно, чтобы эти поручения безупречно и своевременно выполнялись", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2019 году туристы потратили 1,4 млрд долларов.

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