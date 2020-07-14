Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости политики

Диджитализация и магниты: Зеленскому рассказали, как в Украине будут развивать туризм

14 июля, 00:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Стратегической задачей является внедрение системы туристической статистики

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поставил задачу президент Владимир Зеленский.

Реклама

Об этом сообщает сайт главы государства.

Детали дорожной карты рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Стратегическими задачами (дорожной карты. – Ред.) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", – сказал он.

Министр упомянул и об инициативе президента "Туристические магниты", которую активно разрабатывает каждая область.

Реклама

"В частности – "Большая стройка" самых главных "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", – отметил Александр Ткаченко.

В тренде
Русский язык в школах Украины до 2023 года: Рада рассмотрит законопроект

Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию #МандруйУкраиною. Совместно с Офисом президента проведено два рекламно-информационных тура Одесской и Херсонской областями. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии. Президент подчеркнул, что либерализацию нужно провести как можно быстрее.

"Безусловно, есть уже большой перечень поручений президента, касающихся тех или иных направлений, входящих в мою компетенцию. И для меня крайне важно, чтобы эти поручения безупречно и своевременно выполнялись", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2019 году туристы потратили 1,4 млрд долларов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм развитие Украина Владимир Зеленский магниты Кабинет министров диджитализация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в РадуПолитика
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплаты
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплатыЭкономика
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашения
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашенияПолитика
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать Донбасс
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать ДонбассПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять