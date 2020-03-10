Дипломат назвал главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год

Помощь США в перевооружении флота является первым приоритетом в сотрудничестве в военной сфере между Украиной и США в 2020 году. Об этом заявил посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

"Мы знаем о том, что три корабля уже готовят к передаче Украине, но это занимает долгое время. Министерство обороны Украины говорит, что нам нужно минимум 30 таких. Мы уже третий год говорим о пяти катерах. Также мы ведем диалог с Пентагоном о другом типе вооружения именно для морских сил", – сказал посол.

На прошлой неделе Пентагон передал на рассмотрение американских конгрессменов пакет оборонной помощи Украине объемом 125 млн долларов, которая будет включать патрульные катера поколения Mark VI и контрбатарейные радары для защиты на Черном и Азовском морях. Это первая часть пакета помощи Украине, утвержденного Конгрессом на сумму 250 млн долларов.

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Вторым приоритетом посол Ельченко назвал сотрудничество с партнерами по НАТО в Черном море. Не только в Азовском, но и в Черном море, подчеркнул он, Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, мешает нормальному судоходству, вредит торговле и туризму.

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"Может, еще пару месяцев и вообще увидим российский флот у берегов Болгарии, Румынии. НАТО должно сесть и задуматься, достаточно ли одного корабля немецкого или голландского в год, чтобы зашел и вышел", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

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