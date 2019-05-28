Дипломат о визите Зеленского в Брюссель: Очень правильное решение
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня
Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что с 2014 визит президента Украины в Брюссель превратился в сакральный акт. И то, что свой первый зарубежный визит Владимир Зеленский совершит в Брюссель назвал очень правильным решением.
"С 2014 визит президента Украины в Брюссель превратился в сакральный акт. Поэтому очень правильное решение. Сигнал – евроинтеграция – приоритет # 1. ЕС, хоть и переживает темные времена внутри и в мире, но другого ЕС у нас нет. Поэтому надо двигаться дальше. Держа США и Китай в голове", – написал он в своем микроблоге в Twitter.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Как стало известно из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.
Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.
Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.
Также замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.
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