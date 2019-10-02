Дипломат объяснил, что интересовало Россию в "формуле Штайнмайера"

Для Москвы главное - чтобы Киев подписался под словом "выборы", говорит Роман Безсмертный

/ Фото: pexels.com

Несмотря на согласование текста "формулы Штайнмайера" по Донбассу в Минске, делать окончательные выводы о содержании документа можно будет только после изучения его полного текста.

Об этом бывший представитель Украины в политической подгруппе на переговорах Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил в комментарии BBC News Україна.

В то же время он предупредил: "Их (россиян – Ред.) Интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Ведь что это дает? Это дает возможность давить на Украину с введением в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное – им надо, чтобы Украина подписалась под словом "выборы".

Реклама

"Далее включается система выборов, которые они (россияне. – Ред.) организуют, после того обеспечивается верификация ОБСЕ. В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и тут", – посетовал дипломат.

Безсмертный также не верит, что решить проблемные вопросы можно будет во время встречи в "нормандском формате".

По его мнению, самое лучшее, что может быть на Нормандском саммите, – это если Зеленский ничего не подпишет: "Не дай бог, он под этим подпишется ... Дальше – хочешь мира, готовься к войне".

"Ошибка была сделана тогда, когда они заменили свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера". Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик", – посетовал Безсмертный.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера"в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста "формулы".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробности".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама