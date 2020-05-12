Дипломат объяснил, почему для Украины не важно, кто победит на выборах в США

Сегодня у Киева есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США

Ключевым залогом для поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов является поддержка Конгресса США. Об этом комментируя президентскую гонку в Америке, сказал глава Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

"Я не хочу даже предполагать, что позиция США по отношению к Украине изменится, кто бы ни был избран. Основание для этого – Конгресс. Тот, кто хоть немного разбирается в политической системе США, знает, что власть в США – это Конгресс, а не президент", – сказал он в интервью "Сегодня".

Читайте также: "Пандемия ускорила формирование нового механизма "холодной" войны": интервью с главой Дипакадемии Сергеем Корсунским

Реклама

Дипломат напомнил, что сегодня у Киева есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США.

"И то, что она у Украины есть, это очень важно. Выделенные средства в бюджете США на поддержку Украины, поддержка США в переговорах с МВФ – это тоже очень важно", – сказал Корсунский.

Выборы в США должны состоятся 3 ноября 2020 года. В настоящий момент в предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вице-президент Джо Байден.

Напомним, дипломат также рассказал, как назначение посла США в Киеве связано с новой "холодной" войной.

Сергей Корсунский

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама