Дипломат объяснил, почему "Нормандская четверка" не обсуждала вопрос Крыма

Как только звучит слово «Крым», россияне уходят, говорит Алексей Резников

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Переговоры в "нормандском формате" , в которых участвуют лидеры Украины, Германии, Франции и оккупировавшей Крым России, изначально были нацелены на продвижение в вопросах урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил LB.ua.

"Ещё в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. И трехсторонняя контактная группа в Минске (в которую входят представители Украины, ОБСЕ и России. – Ред .) не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым – они (россияне, – Ред.) поднимаются и уходят", – рассказал украинский переговорщик.

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"Зеленский заявил, что за возвращение Крыма готов 100 раз пожать руку Путину", – добавил он и напомнил, что президент публично на брифинге в Париже сказал: "Крым – это Украина".

"Это была первая встреча для нас в таком формате. Даже если бы я поставил себя на место главного переговорщика страны, я бы все равно смотрел на приоритеты. Сегодня приоритеты, на мой взгляд, – жизни людей. На Донбассе люди гибнут, в Крыму нет", – заметил Резников.

"В Крыму есть политические заключенные. Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в неподконтрольном Украине Крыму и в РФ", – подытожил дипломат

Ранее сайт "Сегодня" писал о главных итогах встречи "Нормандской четверки" в Париже .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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