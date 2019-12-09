Дипломат предупредил Зеленского об опасности встречи с Путиным

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Переговоры в Париже на саммите "Нормандской четверки" будут очень опасны для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью "Гордон" сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Полагаю, встреча будет очень опасной. У нее будет какой-то официальный результат, который формально обнародуют. Но – и это главное! – будет и неофициальный результат. Имею в виду общение Зеленского с Путиным", - сказал он.

По мнению дипломата, президент России Владимир Путин хорошо подготовился к этой встрече.

"Путин выстроил для Зеленского эмоциональную воронку путем обмена пленными и одновременно дотянул "нормандскую встречу" до декабря, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину в Европу. Фактически Путин дотянул нормандскую встречу до момента, когда начался обратный отсчет буквально на часы. То есть Украина находится под прессингом, но так же под прессинг попали европейцы: им нужно понимать, что будет с транзитом газа и есть ли окно возможностей для решения вопроса Донбасса", - считает Климкин.

При этом дипломат отметил, что не Донбасс является главной проблемой в отношениях Украины с Россией.

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"Желание Кремля контролировать всю Украину, не дать ей стать даже нейтральным буферным государством и, конечно же, вопрос Крыма. Вот те фундаментальные проблемы, которые постарается решить Россия, в том числе на "нормандской встрече", - сказал Климкин.

"Встреча Зеленского и Путина в Париже будет очень опасной. И в эмоциональном смысле, поскольку Путин очень хорошо понимает психологический портрет всех, с кем ведет переговоры. И в политическом, поскольку Кремль дотянул эту встречу до реального прессинга на Украину и Европу по вопросам Донбасса и по вопросам газа. Он будет пытаться это использовать", - добавил он.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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