Дипломат рассказал, как назначение посла США в Киеве связано с новой "холодной" войной

На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине. По мнению директора Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского, это очень удачная для Киева кандидатура.

"Новый посол, которого они предложили. Считаю, что это очень удачная кандидатура. Во-первых, он человек военный и понимает главную опасность, которая нам угрожает. Он не новичок, советник правительства Украины по вопросам безопасности. Это показывает, что Администрация Трампа относится к нам очень серьезно. Это не какая-то проходная кандидатура", – сказал дипломат в интервью "Сегодня".

По словам Корсунского, сегодня мы видим, "как с космической скоростью пандемия ускорила формирование нового механизма "холодной" войны".

"Это Китай+ против США+. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим формирование не просто двух полюсов силы. Они и так были. Мы увидим, я бы сказал, кластеризацию. То есть, государства, которые больше тяготеют к каждому из них. Причем, это не обязательно будут географически близкие государства", – сказал он.

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Корсунский отметил, что США беспокоятся о Центральной Европе и создают здесь свое присутствие.

"У Украины нет выбора, потому что провайдером безопасности для нас являются США. Наша ассоциация с помощью со стороны Канады, США и НАТО не имеет альтернатив. Иначе мы не сможем быть спокойны, что Россия не вернется к вопросу открытой агрессии, если Путин не почувствует, что ему это поможет дальше оставаться у власти и продолжать отвлекать внимание своего населения от внутренних проблем. Поэтому, назначение военного дипломата в Украину отражение того, что мы будем частью США+", – сказал дипломат.

Однако, по его словам, отбросить сотрудничество с Китаем мы не можем.

"Это наш торговый партнер номер один, там есть интересные инвестиционные перспективы. При этом мы должны понимать, что существование нас, как суверенного государства, зависит в первую очередь от вопросов безопасности, которые мы не сможем обеспечить без опоры на поддержку США. А назначение такого посла свидетельствует о том, что и в Америке это понимают", – сказал Сергей Корсунский.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является американским военным советником США для нашей страны в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а еще он 40 лет служил в Сухопутных силах США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает его отличным для нашей страны вариантом.

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