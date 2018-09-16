Дипломат развеял миф, что Азовское море — это "внутренние воды Украины и РФ"

Правовой статус Азова, где российские военные корабли устраивают провокации, определяется Договором между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (2003 г.), статья 1 которого гласит, что море разграничивается линией государственной границы.

Об этом Леонид Осаволюк, представитель Украины по договорно-правовому оформлению государственной границы Украины (2011–2016), Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины пишет в своей статье для ZN.UA.

Дипломат объяснил, что Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод РФ, разграниченных линией государственной границы.

"Это полностью и однозначно опровергает утверждение не только российских должностных лиц, но и, к сожалению, некоторых украинских, о том, что Азов — это "внутренние воды двух государств", — отмечает автор.

Кроме того, в Договоре закономерно есть положение о том, что линия государственной границы в Азовском море определяется двусторонним соглашением.

"Часто этим положением спекулируют, ведь такое соглашение нам не удалось заключить до 2014 г. А теперь, наверное, не удастся никогда. Но урегулированию подобных ситуаций помогает международное морское право. Статья 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сторонами которой являются и Украина, и РФ, устанавливает, что до тех пор, пока не заключено двустороннее соглашение, ни одно из государств не имеет права распространять свое территориальное море за срединную линию. Но имеет такое право до срединной линии!" — подчеркивает эксперт.

По его словам, срединная линия есть и определена в строгом соответствии с нормами международного морского права обеими сторонами — Украиной и РФ. Определена, завизирована уполномоченными лицами и зафиксирована в соответствующем двустороннем Протоколе.

Карта раздела Азовского моря

Напомним, эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь украинские пограничники усилят патрулирование в акватории Азовского и Черного морей, отправив туда около 270 спецназовцев.