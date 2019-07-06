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Дипломат: Санкции – это единственный путь противодействия России

6 июля, 13:46

ЕС и, прежде всего, Германия должны иметь стратегическую выдержку и не сломаться под давлением

Санкции необходимо сохранить
Санкции необходимо сохранить. Фото: Сегодня

Санкции – это наш единственный путь противодействия России. Об этом в интервью немецкому изданию Freie Presse рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Это касается принципов и будущего Европы. Незаконной аннексией Крыма и захватом Донбасса Россия впервые со времен конца Второй мировой войны изменила границы силой. Такое поведение президенту России Путину мы не можем позволить. ЕС и, прежде всего, Германия должны иметь стратегическую выдержку и не сломаться под давлением", - сказал он.

При этом дипломат призвал не преувеличивать опасения, что из-за санкций немецкие компании проигрывают российский рынок Китая или Южной Кореи.

"Конечно, такая обеспокоенность понятна, но я считаю, что немецкие предприятия с их технологиями и ноу-хау невозможно заменить чем-то другим. Кроме того, санкции не являются единственной причиной, почему вести дела с Россией стало сложнее. Проблема заключается, прежде всего, в нестабильной экономической ситуации в России, отсутствии реформ и сложностях финансирования российских предприятий. Также значение России для Саксонии является преувеличенным – на нее приходится лишь 1,3% экспорта. Для Украины же Россия всегда была крупнейшим торговым партнером с долей экспорта более чем в 30 процентов. На сегодняшний день доля составляет лишь 8 процентов", - сказал посол.

Дипломат отметил, что зависимость от российского рынка Украине удалось снизить в том числе и благодаря реформам.

"Если раньше мы в основном экспортировали сырье и сельскохозяйственную продукцию, то сегодня большую часть составляют промышленные товары, как, например, детали к автомобилям. За последние пять лет мы стали неотъемлемой частью промышленной цепи немецкой автомобильной индустрии. Немецкие предприятия среднего уровня создали уже 35 тысяч рабочих мест в украинской сфере поставок. В прошлом году наш рост достигал 3,3%. И это посреди войны, где мы уже потеряли более 20 процентов экономического потенциала", – сказал Андрей Мельник.

Ранее мы писали о том, что процесс реформ в Украине стал необратимым.

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Тег Россия, Германия, Евросоюз, санкции против России

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