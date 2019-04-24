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Дипломатический скандал в Чехии: вышла статья о происхождении Зеленского

Сегодня, 12:45

Украинские дипломаты потребовали у издания Český rozhlas извинений из-за скандальной статьи о результате выборов

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

Посольство Украины в Чехии требует извинений у местного интернет-издания из-за статьи о лидере президентской гонки Владимире Зеленском.

Заметка журналиста Яна Фингерланда с провокационным названием "Еврей возглавил украинских фашистов" была опубликована 23 апреля на сайте Český rozhlas Plus.

"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ждем извинений", – написали после этого украинские дипломаты на странице посольства в Twitter.

В комментариях под "твитом" отметился и сам Фингерланд, но извиняться он не спешил.

"Здравствуйте, я автор этой статьи. Я предлагаю автору протеста сначала ее прочесть. С уважением, Ян Фингерланд", – написал он.

Согласно информации из открытых источников, мать Владимира Зеленского – Римма Владимировна – является еврейкой, но сам кандидат на вопросы журналистов о своем происхождении отвечать отказывался.

Впрочем, в Чехии Украину оскорбляют не только журналисты. Ранее замглавы Коммунистической партии Чехии и Моравии в нижней палате чешского парламента Станислав Гроспич назвал украинские власти "фашистским режимом".

Кроме того, ранее журналисты уличили лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа во лжи о членах ОУН-УПА.

Как мы уже писали, Чехия стала одной из 72 стран мира, где во время президентских выборов в Украине открылись избирательные участки. О том, как украинцы голосовали в здании консульского отдела в Праге, смотрите в видеосюжете:


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Тег Чехия, фашизм, Зеленский, евреи, статья, антисемитизм, посольство Украины

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