"Дипломатический успех": Гончарук оценил переговоры Зеленского в Париже

Ради сильной позиции Украины на переговорах хорошо поработало и правительство, и Верховная Рада

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук уже говорил о возможной газовой войне с Россией, а теперь назвал переговоры президента Владимира Зеленского в Париже дипломатическим успехом. В то же время одним из главных провалов можно назвать отсутствие договоренности по границе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что участие в переговорах в "нормандском формате" для Украины уже большой прогресс, поскольку последние три года ситуация находилась в замороженном состоянии.

"Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Позиция Украины – сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через четыре месяца. "Нормандская встреча" – однозначный дипломатический успех президента Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины", – написал Гончарук.

Реклама

Читайте также: Итоги "нормандских переговоров": эксперт указал на самый важный момент

Также глава правительства поблагодарил членов Кабмина и депутатов парламента за создание фундамента для усиления позиций Украины (в частности, решение о анбандлинге "Нафтогаза", арбитраж против России).

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама