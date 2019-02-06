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Дипломаты напомнили французскому агенству: Крым – это Украина

Сегодня, 19:20

На одной из инфографик AFP закрасило полуостров в цвета оккупировавшей его России

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance
Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance.
Дипломаты напомнили французскому агенству: Крым – это Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b14/59d/5c5b1459ddd00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b14/59d/5c5b1459ddd00.jpg Политика На одной из инфографик AFP закрасило полуостров в цвета оккупировавшей его России

Информационное агентство AFP отнесло аннексированный Крым к России на одной из своих последних инфографик.

Некорректная карта была опубликована в Twitter французского новостного гиганта, где было опубликована карта мира в аспекте поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тогда как Украина была окрашена белым цвет стран, которые заняли нейтральную позицию относительно событий в Боливарской республике, Крым оказался красным – таким же цветом обозначена оккупировавшая полуостров Россия.

В связи с этим посольство Украины во Франции указало на ошибку и потребовало у AFP впредь подобного не допускать.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", – говорится в сообщении на странице посольства Facebook.

Диппредставительство потребовало адекватного ответа, а также принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем.

Напомним, что в прошлом году на сайте министерства культуры Франции появилась карта, на которой Севастополь в аннексированном Крыму обозначен российским городом.

Мы также писали, что в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg в одном из материалов опубликовало карту Украины, на которой оккупированный Крым отделен от остальной территории страны.

Кроме того, польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России.

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Тег Венесуэла, Франция, Крым, карта, аннексия Крыма, карта мира

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