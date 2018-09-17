Дипломаты РФ в Украине работают на российские спецслужбы – Климкин

Сегодня, 15:39

По мнению главы МИД Украины, большая часть российских консулов в стране завербована спецслужбами РФ

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы РФ. Об этом он заявил 17 сентября, выступая на 7-м Евроатлантическом форуме

"По [российским] консулам: мы уменьшили их [количество] тут, в Украине. Выгнали всех, кто работал на службы. На самом деле, там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве – тут спецслужбы российские, там наши консулы", – рассказал Климкин.

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Министр также добавил, что Украина ощущает недостаток в консулах в России, на территории которой находятся почти 3 млн украинцев.

"Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", – отметил глава МИД Украины.

Отметим, на днях Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже – по данным швейцарской разведки, в стране насчитывается нескольких десятков дипломатов, связанных со шпионажем.

А недавно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Мы также сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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