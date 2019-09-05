Директор НАБУ: В Антикоррупционный суд передадут 208 уголовных производств по чиновникам

Артем Сытник надеется, что Рада примет законопроект, которым разгрузит судей ВАКС от тысяч дел

Артем Сытник / Фото: НАБУ

Сегодня стартовала работа Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в который поступят тысячи уголовных производств. В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отметил, что антикоррупционные органы передадут 208 таких дел. Об этом он рассказал журналистам в Киеве.

"По нашим подсчетам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", – сказал он.

Сытник также напомнил, что в Раде находится законопроект, внесенный президентом, которым предлагается разгрузить работу судей ВАКС, чтоб они смогли рассматривать лишь уголовные производства топ-коррупционеров. Директор НАБУ рассчитывает на его скорое принятие.

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В свою очередь глава ВАКС Елена Танасевич отмечает, что из местных судов к ним поступит более трех тысяч уголовных производств.

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"Действительно, по предварительным подсчетам Государственной судебной администрации, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить более трех тысяч уголовных производств. Из них только 190 – это те, по которым досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – сказала она на брифинге.

Глава новой судебной инстанции уточнила, что к компетенции ВАКС относятся 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом (чиновником), и размер ущерба превышает 500 тыс. грн. В первой инстанции ВАКС будут шесть следственных судей и семь коллегий судей, а в апелляционной палате – четыре коллегии.

Как сообщали новости "Сегодня", с сегодняшнего дня в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который теперь будет заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтоб в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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