"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по Донбассу

На Донбассе зафиксировано уже несколько нарушений режима прекращения огня за пару дней, а Кремль отрицает свою ответственность за это. Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора заявил, что Россия является стороной конфликта и должна соблюдать договоренности.

Об этом сообщает DW.

Мора послал Москве четкий сигнал, что нужно делать, чтобы избавиться от санкций.

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона. Россия должна стать частью решения конфликта на востоке Украины, если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе. Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", – сказал он.

Отметим, представитель Евросоюза так прокомментировал недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно нарушения нового перемирия на Донбассе. Спикер Кремля сказал, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

"На уровне "нормандского формата" – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины", – сказал Песков.

Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 9:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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