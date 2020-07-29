Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости политики

"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по Донбассу

29 июля, 13:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Представитель ЕС послал Москве четкий сигнал, как избавиться от санкций

На Донбассе зафиксировано уже несколько нарушений режима прекращения огня за пару дней, а Кремль отрицает свою ответственность за это. Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора заявил, что Россия является стороной конфликта и должна соблюдать договоренности.

Об этом сообщает DW.

Мора послал Москве четкий сигнал, что нужно делать, чтобы избавиться от санкций.

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона. Россия должна стать частью решения конфликта на востоке Украины, если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе. Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", – сказал он.

Отметим, представитель Евросоюза так прокомментировал недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно нарушения нового перемирия на Донбассе. Спикер Кремля сказал, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

"На уровне "нормандского формата" – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины", – сказал Песков.

Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 9:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс ЕС перемирие мора

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика
Кучма давно просился на выход: Резников рассказал, кто будет главным в ТКГ
Кучма давно просился на выход: Резников рассказал, кто будет главным в ТКГПолитика
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Степанов отреагировал на планы Рады уволить его
Степанов отреагировал на планы Рады уволить егоПолитика
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять