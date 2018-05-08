Для него Чернобыль или Вторая мировая – не трагедия: Порошенко назвал главную цель Путина

Вчера, 10:26

Глава государства рассказал, почему Россия так стремится завоевать Украину

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин хочет реанимировать СССР и втянуть туда Украину. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News, передает пресс-служба главы государства.

"Он (Путин. – Ред.) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20-го века – не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", – сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, Путин "хочет отвоевать Украину и вернуть в СССР или Российскую империю".

"Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние 4 года. Это звучит как новая "холодная война". Украина сейчас является "линией фронта холодной войны". Но мы имеем горячую войну сейчас", – сказал Петр Порошенко на вопрос, зачем Россия играет в эту игру.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он считает, что СССР можно было и не разваливать, а стоило лишь провести демократические преобразования.

А вот Петр Порошенко говорил, что Украина не дает Путину шанса восстановить СССР. Глава украинского государства отметил, что безвизовый режим с ЕС стал последним "прощай" Украины для России.
Россия, Путин, ссср, Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Для него Чернобыль или Вторая мировая – не трагедия: Порошенко назвал главную цель Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

"Даже не будем говорить о санкциях": в США поставили Путину условие

Вчера, 09:39

Американцы хотят расширить санкционное давление, но у Кремля есть выход

Россия

Шнуров и Путин. Коллаж "Сегодня" (Фото: instagram.com/shnurovs, AFP)

"Он вернулся, а точнее – не уходил": Шнуров потроллил Путина новым стихом

7 Мая, 14:32

Президент РФ только сегодня официально вступил в должность, приняв присягу
Загрузка...

Россия

Акция протеста. Фото: Twitter

Разгон акций "Он нам не царь" в России: появилась реакция Берлина

7 Мая, 14:30

В 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более тысячи человек

Россия

Путин в четвертый раз стал президентом РФ. Фото: kremlin.ru

Приехал на новом лимузине: Путин принял присягу президента России

7 Мая, 12:44

После инаугурации Путина прогремели 30 выстрелов из артиллерийских орудий

Украина

Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP

У Путина поставили новую задачу по Украине: Тымчук раскрыл коварные планы Кремля

7 Мая, 09:56

Военные планы Москвы в Украине провалились, и теперь решили зайти с другой стороны

Россия

Фото: AFP

Макрон тонко потроллил путинскую Россию: Находится в Европе, но в ней никогда не было демократии

6 Мая, 14:13

Путин мечтает о восстановлении величия России, говорит президент Франции
Загрузка...