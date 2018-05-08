Для него Чернобыль или Вторая мировая – не трагедия: Порошенко назвал главную цель Путина

Президент России Владимир Путин хочет реанимировать СССР и втянуть туда Украину. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News, передает пресс-служба главы государства.

"Он (Путин. – Ред.) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20-го века – не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", – сказал Порошенко.

По его словам, Путин "хочет отвоевать Украину и вернуть в СССР или Российскую империю".

"Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние 4 года. Это звучит как новая "холодная война". Украина сейчас является "линией фронта холодной войны". Но мы имеем горячую войну сейчас", – сказал Петр Порошенко на вопрос, зачем Россия играет в эту игру.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он считает, что СССР можно было и не разваливать, а стоило лишь провести демократические преобразования.

А вот Петр Порошенко говорил, что Украина не дает Путину шанса восстановить СССР. Глава украинского государства отметил, что безвизовый режим с ЕС стал последним "прощай" Украины для России.