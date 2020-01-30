Для Помпео визит в Украину будет сложным: эксперт назвал причины

Илья Куса считает, что Украина далеко не в приоритете у Помпео во время европейского турне

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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Приезд госсекретаря Майка Помпео в Киев не будет простым, поскольку он находится под мощным политическим давлением из-за импичмента Трампа. Для него важно, чтобы визит прошел гладко, и не стоит ожидать от него "резких движений". Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Отметим, что турне Майка Помпео изначально намечалось на начало января, но было отложено в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном. Украина – вторая "станция" в поездке: в Киев Помпео прилетит из Лондона, ставшего первым пунктом турне. Затем госсекретарь отправится в Минск, после – в столицу Казахстана Нур-Султан. Завершит свой вояж госсекретарь посещением Узбекистана.

"Я бы рассматривал нынешний визит исключительно как визит в рамках большого турне по постсоветским странам. Причем Украина в списке приоритетов не первая и даже не вторая. Если не брать Великобританию, то на первое место я бы поставил Казахстан, куда США уже серьезно вошли деньгами: добывают нефть, занимаются строительством и так далее. На втором месте – Беларусь, учитывая интенсивность переговоров между Минском и Вашингтоном в последние месяцы. И лишь затем – Украина", – говорит Куса.

Эксперт, напоминая о текущих политических сложностях в США, отмечает, что лучшим итогом нынешнего визита будет, если "ничего не случится".

"Надо понимать, что визит будет очень сложным для самого Помпео. После откровений Парнаса, после публикации глав из книги Болтона оказалось, что Помпео втянут в историю с импичментом больше, чем все думали ранее. Помпео сейчас под жестким психологическим прессингом и очень серьезным давлением в США, и это будет держать его в напряжении здесь. Потому я надеюсь, что визит не закончится еще какими-то проблемами, которые окончательно расшатают под ним кресло. Хорошо, если ничего не случится, визит пройдет спокойно, без эксцессов, в дежурном режиме. Помпео выскажет заверения в поддержке и уедет в Минск. Ожидать чего-то большего, каких-то прорывов в таких условиях не приходится", – отметил Илья Куса.

Подробней о визите американского дипломата в Украину читайте в материале Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

Недавно в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест рассказывала, что визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

Напомним, 10 января Зеленский и Помпео провели переговоры по телефону. О подробностях разговора смотрите в сюжете:

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