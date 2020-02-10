"Дмитрий Козак больше настроен на диалог" – Андрей Ермак о новом переговорщике от России

Назначенный заместителем главы администрации президента России Дмитрий Козак, который, по утверждению большинства экспертов, будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Владислава Суркова, "больше настроен на диалог".

Об этом в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

При этом Андрей Ермак сообщил, что встречался з Дмитрием Козаком.

"Как он, От Суркова отличается?", – поинтересовался ведущий программы Евгений Киселев.

"Да, отличается. Отличается, то есть, мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал помощник президента Украины Андрей Ермак, при этом напомнив, в частности, о договоренностях о возвращении украинских моряков.

Андрей Ермак сообщил, что после первого телефонного разговора президента Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность о возвращении украинских моряков, были обозначены два человека, которые со стороны Украины и России координировали свою деятельность. Со стороны России это был Дмитрий Козак, со стороны Украины – Андрей Ермак.

"С этого момента и началась моя работа по координации этих вопросов. На определенном этапе я стал представителем Украины в Нормандском формате на уровне советника. В то же время я не являюсь сегодня эксклюзивным переговорщиком, как иногда пишут журналисты.

У нас есть представители в Минской трехстороней группе, есть Министерство иностранных дел", – подчеркнул помощник президента Андрей Ермак.

Говоря о Владиславе Суркове, Андрей Ермак обратил внимание на то, что на данный момент нет официального подтверждения информации об отставке Суркова с должности помощника Путина.

"Мы об этом не знаем, об этом много пишут, но пока я видел указ о назначении Козака замглавы администрации, но указа отоносительно Владислава Суркова я не видел", – сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак также прокомментировал публикации о том, что во время встречи в Нормандском формате Владислав Сурков бросил документы на стол.

"Правда ли то, что Сурков швырялся документами на встрече в Нормандском формате, выйдя из себя из-за того, что у него не получалось чего-то добиться в процессе переговоров в Париже?", – спросил ведущий программы Евгений Киселев.

"Нет, смотрите, в том преподнесении журналистов, о котором все писали… Ну, эмоционально положил, чуть в ускоренном формате положил документы на стол. Я бы не называл это "швырялся".

"Ну, скажем, слегка вышел из себя?"

"Был эмоционален, да. Ну Владислав Сурков вообще эмоциональный человек, но больше из этого раздули информацию", – сказал Анатолий Ермак.

Андрей Ермак также заявил о том, что Владимир Зеленский искренне настроен на то, чтобы достигнуть мира на Востоке Украины.

"Вы верите, что путинская Россия и сам Владимир Путин действительно настроены на то, чтобы разрешить проблему Востока Украины, уйти оттуда?", – спросил ведущий.

"Смотрите, я верю в то и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. И я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть ли с той стороны желание… Наверное, если бы совсем не было желания, у нас бы не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске. Сложный, порою очень сложный, порою заходящий в тупик", – сказал Андрей Ермак.

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