Дмитрий Разумков провел экскурсию по парламенту

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Почувствовать себя настоящими народными избранниками и даже посидеть в депутатских креслах сегодня смогла молодежь из Украинской академии лидерства.

Председатель парламента Дмитрий Разумков устроил для студентов экскурсию Радой.

Он объяснил, как работает парламент, какой путь проходят документы перед принятием решений.

И даже провел импровизированное голосование за представленный студентами законопроект.

"Ставлю на голосование предложение о принятии в целом законопроект, регистрационный номер которого пока неизвестен, но прошу поддержать и проголосовать. За – 264, решение принято. Я вас приветствую! Вы впервые в своей жизни приняли закон", – поздравил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков студентов, которые попробовали себя в качестве депутатов.

"Я надеюсь, что в Верховную Раду, через пять лет, когда мы уйдем, может кто-то из вас уже придет. И здесь будут патриоты, люди, которые в первую очередь будут думать не о политических рейтингах, а о том, что они действительно сделали для своей страны", – обратился к молодежи Дмитрий Разумков.

Напомним, что ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии заканчивают с турборежимом и перейдут к более плановой работе.

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