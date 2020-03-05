До подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией остался один шаг – Зеленский

«Сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень», - заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

Об этом он заявил в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, для обеих стран очень важно завершения подписания Соглашения о зоне свободной торговли. К этому остался всего один шаг.

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Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

"Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", – сказал глава украинского государства.

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Важно и большое уважение Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, отметил Владимир Зеленский.

"Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, граничит с Крымом, для крымских татар, после аннексии Крыма переехали в контролируемых Украины регионов. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", – пояснил президент.

Как известно, ранее Эрдоган прибыл в Киев с визитом.

Ранее также сообщалось, что Турция может помочь Украине с вооружением.

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