До смерти Путина: журналист объяснил, почему Россия будет продолжать войну в Украине

Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца / Фото: kremlin.ru

Решение Государственной думы России внести правки в конституцию и разрешить нынешнему президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на высший пост грозит Украине продолжением войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Об этом известный украинский журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

"Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина. Потому что потеря власти Путину даже теоретически не грозит, и он сделает все, чтобы довести до завершения свои главные политические проекты – раскол Украины и оккупацию Донбасса и Крыма", – пишет журналист.

Он напомнил, что 10 марта Путин получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации.

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"Это, в принципе, и так ясно читалось – бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику – продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие не объявленные войны", – считает Бутусов.

По его мнению, это во многом стало ответом на судебный процесс в Нидерландах по делу о гибели Boeing 777 рейса МН-17, который доказывает, что Путин фактически организатор одного из самых страшных терактов в истории авиации. А само дело показывает, что Россия – государство-террорист.

"И вот Россия посылает сигнал – террорист Путин может быть пожизненно на российском троне и теперь всем придется с ним считаться, какие бы решения ни принимали суды и в какие бы сказки ни верили политики. Мол, да, террорист, но он сильный, и вы, слабаки, все равно должны договариваться. Владимир Зеленский надеется, что Путин захочет пойти на компромиссы по Донбассу и Крыму – но сегодня окончательно ясно, что Путин уходить и отступать не собирается", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что у Украины нет другого пути, кроме как оказывать сопротивление.

"Договариваться можно будет только с той российской властью, которая придет после Путина. И эта новая власть должна хороша понимать, что война против Украины – дорогостоящая и больная проблема, которую им обязательно придется решать по международным законам и возвращать краденое", – подытожил Бутусов.

Сайт "Сегодня" писал, что соцсети бурно отреагировали на то, что конституцию России переписали под Путина .

Выступление Терешковой в Госдуме. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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