Добби – свободный: как Нефьодов отреагировал на свое увольнение

Экс-начальник Государственной налоговой службы Максим Нефьодов прокомментировал свое увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Нефьодов напомнил, что вместе с ним уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

"Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей: Дениса Шендрика, Роберта Зелди, Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель", – заметил Нефьодов.

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В сообщение на странице в Facebook бывший глава таможни добавил свою фотографию в футболке с надписью "Добби – свободный эльф" на английском языке и изображением домашнего эльфа Добби из вселенной о юном волшебнике Гарри Поттере.

Добби – персонаж серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Сначала был домашним эльфом семьи Малфой, после освобождения Гарри Поттером в конце книги "Гарри Поттер и тайная комната" – свободный эльф.

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Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины "О государственной службе" уволило нескольких чиновников. Были уволены председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей.

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