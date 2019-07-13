"Добился чего хотел": Илларионов прокомментировал обращение Зеленского к Путину

Однако эксперт предупредил, что Зеленский может оказаться не готов к переговорам с Путиным

Зеленский и Путин. Фото: Сегодня

Бывший экономический советник российского президента, а ныне – старший научный исследователь Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что телефонный разговор и возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в определенной степени является победой украинского президента.

"Зеленский думал, если он за одним столом с Путиным, он сможет его в чем-то убедить, что-то получить от него. Он думает, что он будет успешным, чем его предшественник. Он в это верит и упорно работал, используя свои инструменты, которых у него не очень много, даже его собственное министерство иностранных дел не работает для него, как мы узнали в последнее время. Но все-таки он добился чего хотел", – сказал Илларионов.

Однако эксперт предупредил, что Зеленский может оказаться не готов к переговорам с Путиным.

"Он собирается встретиться с человеком, который очень опытной, очень проницательным, очень хорошо подготовленной, которая использует различные инструменты, которая способна играть несколько карточных партий в разных столах одновременно. И много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", - говорит эксперт.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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