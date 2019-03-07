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Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

Сегодня, 18:33

Парламентарий отметил, что решение о снятии своей кандидатуры для него было непростым

Фото: facebook.com/dmytro.dobrodomov
Фото: facebook.com/dmytro.dobrodomov.
Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/147/b10/5c8147b1056cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/147/b10/5c8147b1056cb.jpg Политика Парламентарий отметил, что решение о снятии своей кандидатуры для него было непростым

Внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов прибыл в Центральную избирательную комиссию, где заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Я рад, что партия "Народный контроль" поддержала такое мое решение, потому что целиком осознает, что нам сегодня нужно, чтобы к власти пришел новый адекватный президент, честный президент, президент который сможет выполнить те запросы общества, которых оно ожидает уже много-много лет. Шанс на это есть, однозначно, и я уверен в том, что Гриценко выйдет во второй тур. Мы всячески будем его поддерживать на то, чтобы он занял эту должность, и мы сможем тогда вместе развивать страну в правильном направлении", – сказал Добродомов журналистам в ЦИК в четверг.

"Известно из социологических опросов, что во втором туре Анатолий Гриценко выигрывает у всех на президентских выборах. Я считаю, что мы должны сконцентрировать сейчас все силы для того, чтобы действительно провести к главной должности в стране проукраинского человека, который способен на все изменения. Мы ему всестороннее в этом поможем", - добавил он.

При этом парламентарий отметил, что решение о снятии своей кандидатуры для него было непростым.

"Я считаю, что все сознательные оппозиционные демократические силы, чьи выдвиженцы являются кандидатами в президенты, сейчас должны принять для себя ответственное решение", – резюмировал Добродомов.

Отметим, сегодня уже снялся с выборов президента Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" решил поддержать кандидата в президенты Александра Вилкула, а также рассказал, что в ближайшее время будет объединение политических сил на съезде.

Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".

Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.

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Тег выборы, гриценко, добродомов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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