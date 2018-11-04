Добрый друг и сильный адвокат Украины: Ангела Меркель посетила Киев

В Киев Ангела Меркель приезжает во второй раз с 2014 года

В Украину канцлер Германии Ангела Меркель прилетела после крепких рукопожатий с Путиным. Может это и есть – челночная дипломатия – там руку пожала, здесь поддержку на выборах пообещала. Может, мир от этого приблизился и почему Стамбул стал местом паломничества украинских и российских политиков, и кому это сулит большую выгоду.

В середине 15 века шокирующая новость о падении Константинополя до, как бы сейчас сказали, лидеров стран, а тогда королей и царей, доходила почти месяц. Медленным был средневековый телеграф. Сейчас новости из Стамбула, как и отовсюду, распространяются с космической скоростью. Но часто с тем же впечатляющим эффектом что и новость о падении Византии.

О встрече Петра Порошенко с патриархом Варфоломеем стало известно за несколько часов до начала. Дольше держать интригу никто не стал и сразу обнародовали детали соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.

В тексте зафиксированы правила предоставления автокефалии и впервые официально записано еще малоизвестное слово "Томос".

"Сегодня исторический день. Исторический день, который был заложен с первых дней восстановления независимости Украины", – отметил президент Украина Петр Порошенко. "Ваше многолетнее стремление осуществляется в эти дни. Предоставлять автокефалию – исключительное право Матери-Церкви, когда она считает это целесообразным", – заявил Варфоломей.

В Москве на новости из Стамбула отреагировали ожидаемо нервно. А еще неделю назад российский президент лично летал в Турцию. Правда, не из-за украинского, а из-за сирийского кризиса. Квартет – Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель собирался на берегах Босфора впервые. Сдержанные лидеры Германии и Франции там оказались лишними.

"Первоочередную роль играли геополитические мачо- Эрдоган и Путин и они давали такие громкие жирные намеки, что вы нам отдайте возможность действовать в Сирии, а мы вам за это обеспечим, чтобы у вас не было дополнительных беженцев", – объясняет Евгений Магда, политолог.

За четыре часа переговоров они ни о чем так и не договорились. И в новостях осталось только обсуждать, что фрау канцлер российской говорила с Путиным о его пальто.

Что до дресс-кода Ангелы Меркель, то за 13 лет ее канцлерства, менялись только цвета ее жакетов.

Она – самая влиятельная женщина в Европе и первая в истории женщина-канцлер Германии. Она – крестная мать Минских соглашений и мать для многих немцев. Прозвище "мутти", которое и переводится, как мама, к ней приклеилось много лет назад.

В Киев Ангела Меркель приезжает во второй раз с 2014 года. Впрочем, ничего нового в ее сдержанных формулировках не появилось. Говорила об украинской коррупции, продолжении антироссийских санкций и торможении Минских соглашений.

"Нам нужно приложить больше усилий в вопросах, касающихся зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме Минского процесса", – отметила она.

Один день в Киеве и множество контактов. О войне и мире с президентом. С премьером – об экономике и бизнесе. С кем придется иметь дело после украинской избирательной гонки, вопрос не последний для Европы, поэтому встреча с ведущими политиками и лидерами тоже на повестке дня. И то что показательно, но уже вне протокола – посещение аллеи героев Небесной сотни.

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины. Благодарю Вас, госпожа Федеральный канцлер, за помощь нашему народу", – заявил Арсений Яценюк, лидер партии Народный фронт.

Впрочем, есть один неприятный для немецкого политика вопрос. Публично его обсудили только на встрече со спикером. И касается он достройки газопровода Северный поток-2, из-за которого Украина окончательно потеряет транзит. Еще летом казалось, что этот проект Газпрома остановит Вашингтон, завалив Европу своим сжиженным газом. Европа американские углеводороды будет принимать, но и от строительства второй ветки газпромовского газопровода не откажется.

Схема простая – на прошлой неделе Ангела Меркель от имени федерального правительства предложила 500 млн. евро на строительство терминала на севере своей страны. Трамп таким бизнес-решением остался доволен и кажется закрыл глаза на дальнейшее продвижение Северного потока. Балансирующая между интересами немецко-российского бизнеса и политической целесообразностью Меркель вынуждена искать пути, чтобы украинская ГТС все же работала.

"Мой грузинский товарищ -дипломат сказал одну очень интересную вещь, что Меркель провела переговоры с руководством Азербайджана и Грузии о том, чтобы загрузить в украинскую газотранспортную систему каспийский газ. То есть, она пытается минимизировать потери российского транзита тем, что будет поставляться газ через украински газопроводы. И что она якобы договорилась об этом с Алиевым ", – отметил Тарас Березовец, политтехнолог.

Пока Ангела Меркель ездила по Киеву, Москва обнародовала свой антиукраинский санкционный список, смешав вместе три сотни бизнесменов, менеджеров, бывших и действующих политиков.

"С одной стороны логично, что они позволили своим кандидатам заявить: смотрите, мы в санкционный списке, мы же не агенты Москвы, а с другой стороны все получилось немножко по -дебильному. По-солсберецки. Это Солсбери номер два, потому что они снова "спалили" своих людей, о которых все уже забыли, а они напомнили ", – говорит эксперт.

Список кроме того, что непонятный, да еще и с грамматическими ошибками. Но свои функции он выполняет. Во-первых, отвлекает россиян от собственного коллапса из-за санкций. Кстати, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в середине октября предупреждал, что отныне США будут вводить новые санкции против России ежемесячно. Во-вторых, эта новость сбила информационную волну вокруг визита Меркель в Киев. И в третьих – хоть и не сильно, впрочем повлияла на настроения украинцев.

"Это элемент дестабилизации. Когда мы говорим, что Россия будет влиять на ход президентских выборов в Украине, это не значит, что агенты Кремля будут ездить и вбрасывать бюллетени. Сейчас они должны влиять на настроения. А украинское общество, которое находится в шоковом настроении уже четыре с половиной года, оно легко поддается. Мы живем в этой системе координат измена-победа ", – считает эксперт.

11 ноября в Париже состоятся торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Во французскую столицу собираются Путин, Трапм, Меркель и Порошенко. На оккупированном Донбассе именно в этот день состоятся так называемые выборы. Есть уже и рекламный ролик с приглашением на участки.

Понятно, что кроме Кремля и немногочисленных его друзей, результаты этого голосования никто не признает. А что остается, когда никто из мировых и влиятельных лидеров помешать Москве назначать новых марионеток через незаконные выборы на оккупированном Донбассе так и не смог. Или не захотел.

Ранее ЕС уже делал четкое заявление по "выборам" на Донбассе, в котором выражалась поддержка Украины и отмечалось, что выполнение Минских соглашений – это единственный путь к прекращению войны.