Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и ожидает с ним встречи
Президенты договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем
Президент Молдовы Игорь Додон телефоном пообщался с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конструктивным этот разговор.
"Мы провели очень конструктивный разговор по телефону. Я поздравил его с вступлением в должность, мы обсудили двусторонние отношения и договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем", — заметил Додон.
Молдову на инаугурации Зеленского представил министр иностранных дел и европейской интеграций Тудор Ульяновский вместо премьера Павла Филипа. С Петром Порошенко у Додона не было официальных переговоров, исключая встреч в ходе международных мероприятий.
Тем временем Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.
Напомним, выступая на iForum – 2019 Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили, что команда президента с 27 маязапускает онлайн-проект "правительство в смартфоне" (т.наз. "Лифт"), который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.
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