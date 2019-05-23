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Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и ожидает с ним встречи

23 мая, 23:44

Президенты договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем

Игорь Додон
Игорь Додон. Фото: Flickr

Президент Молдовы Игорь Додон телефоном пообщался с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конструктивным этот разговор.

"Мы провели очень конструктивный разговор по телефону. Я поздравил его с вступлением в должность, мы обсудили двусторонние отношения и договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем", — заметил Додон.

Молдову на инаугурации Зеленского представил министр иностранных дел и европейской интеграций Тудор Ульяновский вместо премьера Павла Филипа. С Петром Порошенко у Додона не было официальных переговоров, исключая встреч в ходе международных мероприятий.

Тем временем Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.


Напомним, выступая на iForum – 2019 Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили, что команда президента с 27 маязапускает онлайн-проект "правительство в смартфоне"  (т.наз. "Лифт"), который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.

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Источник:

ТАСС

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